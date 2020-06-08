Нур-Султан, , 11:54 — REGNUM Три пеших парадных расчета Вооруженных сил Казахстана проходят подготовку для участия в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.

Два парадных расчета сформированы из состава подразделений десантно-штурмовых войск и один расчет — из курсантов третьего курса Военного института Сухопутных войск. На парад сможет поехать только один расчет.

«Нам очень важно принять участие в параде на Красной площади, показать свою страну. Подготовка идет отлично», — сказал заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками по боевой подготовке Далует Оспанов.

Напомним, 2 июня в министерстве обороны Казахстана сообщили, что военнослужащие десантно-штурмовых частей армии Казахстана примут участие в параде Победы 24 июня.

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