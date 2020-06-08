Пхеньян, , 11:56 — REGNUM Заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), на котором проводилось обсуждение вопросов экономического развития страны, провел председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын. Об этом 8 июня сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Уважаемый верховный руководитель КНДР товарищ Ким Чен Ын председательствовал на заседании политбюро, в ходе которого был детально обсужден ряд вопросов о дальнейшем развитии экономики страны», — говорится в сообщении.

Также в не указывается, что вопросы развития экономики страны рассматривались с точки зрения опоры на собственные силы, а также были рассмотрены вопросы дальнейшего улучшения качества жизни населения.

При этом уточняется, что основной темой заседания стало развитие химической промышленности Северной Кореи, так как руководство страны рассматривает её вкупе с металлургической промышленность как «два столпа самодостаточной экономики».

Кроме этого, сообщается, что Ким Чен Ын на совещании «обозначил направление и варианты перестройки северокорейской химической промышленности в соответствии с принципами идеологии чучхе и современными требованиями, чтобы вывести отрасль на путь устойчивого развития».

Помимо этого, на заседании также проводилось обсуждение вопроса о строительстве жилых домов в Пхеньяне для улучшения условий жизни жителей столицы КНДР и подготовка к празднованию 75-й годовщины создания ТПК, которая будет отмечаться в стране 10 октября нынешнего года.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что северокорейская сторона не ответила на телефонный звонок южнокорейских представителей в межкорейском офисе связи в городе Кэсон.