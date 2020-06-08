Екатеринбург, , 12:17 — REGNUM На пресс-секретаря городской думы Екатеринбурга Дмитрия Егоркина совершено нападение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам пострадавший.

По словам Егоркина, неизвестные граждане ждали его на выходе из дома утром 8 июня. Оба нападавших скрывали свои лица, они были в масках и капюшонах.

Во время нападения граждане заявили Егоркину, что у них есть претензии к его работе. Пресс-секретаря били по телу, по почкам. Агрессоры повалили его наземь.

«Ранее мне уже поступали угрозы», — добавил Егоркин.

На произошедшее обратили внимание соседи, и нападавшие оперативно скрылись с места преступления. В данный момент пострадавший проходит медэкспертизу, он уже написал заявление в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года в Екатеринбурге избили общественника Алексея Беззуба. Виновных тогда так и не нашли.

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