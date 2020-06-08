Москва, , 11:58 — REGNUM Высланные из Праги российские дипломаты будут заменены другими сотрудниками, однако для этого понадобится время. Об этом сообщил 8 июня заместитель главы Россотрудничества Михаил Брюханов.

По его словам, в агентстве на «скамейке запасных» нет людей, которые владели бы чешским языком и «сидели с готовым паспортом», а также имели необходимый опыт. Замена дипломатов возможна после ряда формальностей, эта процедура требует определённого времени.

«Сейчас мы активизировали эту работу. Три дня ведем собеседования», — сказал Брюханов ТАСС.

Он добавил, что в Россотрудничестве побеседуют с вернувшимися из Чехии дипломатами, чтобы разобраться в ситуации и наметить дальнейшие действия.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Чехии выслали из страны сотрудников Россотрудничества Андрея Кончакова и Игоря Рыбакова из-за «шпионского скандала», который связан, по версии чешской стороны, с намерением отравить ядом чешских политиков. В российском посольстве заявили о «бездоказательных обвинениях» и сфабрикованной провокации.

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