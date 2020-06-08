Приштина, , 12:06 — REGNUM После отмены новым правительством самопровозглашенного Косово режима взаимности в отношении Сербии, слово взаимность и его производные не исчезло с повестки дня.

Так, 8 июня в посольстве США в Приштине в ответ на запрос косовского новостного агентства Koha Ditore заявили, что США «приветствуют решение правительства об отмене всех мер, предпринятых против Сербии и теперь ожидают скорейшего возобновления диалога», поскольку нынешнее правительство Косово выполнило все поставленные Сербией условия для возобновления диалога.

В заявлении посольства подчеркивается, что завершением диалога для США станет полное взаимное признание сторонами друг друга.

Напомним, США настаивали на отмене косовским правительством отмены пошлины 100%, а затем режима взаимности в отношении Сербии самыми разными методами — начиная от банального давления и кончая замораживанием программы помощи и смещением правительства.

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