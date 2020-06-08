Москва, , 11:43 — REGNUM Столкнувшиеся с массовыми акциями протеста страны «Большой семерки» не вправе учить, как поступать Китаю в отношении Гонконга. Об этом 8 июня заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«После всего этого вселенского позора дисфункции либерально-демократической системы, где роль всех четырех не сработавших ветвей власти смогло сыграть только оружие, они решили научить Китай управлять государством?» — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Напомни, ранее газета Yomiuri со ссылкой на источники в МИД Японии сообщила, что министерства иностранных дел стран «Группы семи» работают над совместным документом, связанным с ситуацией в Гонконге.

В нём предполагается призвать Пекин к пересмотру решения о подготовке законопроекта о национальной безопасности на территории этого специального административного района Китая.

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