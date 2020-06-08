* запрещённая в России организация

Симферополь, , 11:36 — REGNUM Крымские правоохранители направили в суд уголовное дело экс-лидера так называемого крымско-татарского меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мустафы Джемилева. Об этом 8 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СК России по Крыму и Севастополю.

«Прокуратурой Крыма утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу», — уточнили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, Джемилева обвиняют в незаконном пересечении государственной границы РФ, совершённом группой лиц по предварительному сговору (часть 3 ст. 322 УК РФ) в мае 2014 года. Позже ему предъявили обвинение по статьям о небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем тяжкие последствия, а также за незаконное приобретение и хранение боеприпасов и боевых патронов.