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«Война в Донбассе»
Суд Крыма рассмотрит уголовное дело экс-лидера запрещённого «меджлиса»*
*запрещённая в России организация
Симферополь,
8 июня 2020, 11:36 — REGNUM Крымские правоохранители направили в суд уголовное дело экс-лидера так называемого крымско-татарского меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мустафы Джемилева. Об этом 8 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СК России по Крыму и Севастополю.
«Прокуратурой Крыма утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу», — уточнили в СК.
Как сообщало ИА REGNUM, Джемилева обвиняют в незаконном пересечении государственной границы РФ, совершённом группой лиц по предварительному сговору (часть 3 ст. 322 УК РФ) в мае 2014 года. Позже ему предъявили обвинение по статьям о небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем тяжкие последствия, а также за незаконное приобретение и хранение боеприпасов и боевых патронов.
История вопроса
18 марта 2014 года Крым и Севастополь вошли в состав России - соответствующий договор подписал президент России Владимир Путин. Этому предшествовал проведённый 16 марта общекрымский референдум, на котором подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя поддержали воссоединение с Россией. Воссоединение Крыма с Россией стало поводом к введению экономических и политических санкций в отношении Российской Федерации, в свою очередь, РФ была вынуждена прибегнуть к контрсанкциям.
За пять лет нахождения Крыма и Севастополя в составе России удалось решить многие застарелые проблемы полуострова: активно развивается туриндустрия, решен вопрос энергетической независимости полуострова, к концу 2019 года будет завершена вторая, железнодорожная часть Крымского моста, который связывает полуостров с Краснодарским краем.
18 марта 2019 года в Крыму, Севастополе широко отметили пятилетие воссоединения с Россией.