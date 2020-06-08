Вашингтон, , 11:37 — REGNUM Американская корпорация вызовов тысячелетия 6 июня разморозила программу помощи самопровозглашенному Косово. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

В сообщении для СМИ представители корпорации заявили, что программа была разморожена сразу же после отмены режима взаимности в отношении Сербии правительством Авдуллы Хоти, и подчеркнули готовность к сотрудничеству с народом и правительство Косово в деле искоренения бедности.

Напомним, программа помощи США Косово была заблокирована в марте 2020 года, причем связывалось это с отказом правительства Альбина Курти отменить пошлину 100% на товары из Сербии и БиГ без последующей замены пошлины режимом взаимности.

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