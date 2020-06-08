Кампала, , 11:32 — REGNUM Виртуальное заседание специальной комиссии по нормализации отношений между Угандой и Руандой завершилось без каких-либо итогов, в частности по открытию пограничного пункта Гатуна. Об этом 7 июня передает Daily Monitor Uganda.

По данным дипломатических источников, виртуальное заседание, на котором предполагалось озвучить предварительный план возобновления работы пограничного пункта, началась около полудня 4 июня.

Председателем заседания, прошедшего в режиме видеоконференции, был министр иностранных дел Уганды Сэм Кутеса. В заседании также приняли участие делегация Руанды во главе с министром иностранных дел и международного сотрудничества страны Винсентом Бирутой, заместитель премьер-министра ДР Конго Жильбер Канконде Маламба и министр иностранных дел Анголы Тете Антонио.

«Позиция Уганды на встрече заключалась в том, что граница должна открываться по мере дальнейшего обсуждения вопросов, поднятых Кигали, которые, однако, Руанда решительно отклонила», — сообщили источники на условиях анонимности, поскольку только министр иностранных дел Кутеса уполномочен комментировать этот вопрос.

В проекте коммюнике по итогам совещания было указано, что впоследствии и Кампала, и Кигали будут продолжать обмениваться информацией, которая позволит проверить выдвинутые утверждения, а также работать над выполнением пунктов 4 и 5 коммюнике четвертого четырехстороннего саммита глав государств, состоявшегося 21 февраля.

По информации журналистов издания, виртуальное заседание 4 июня стало первой встречей членов комиссии после четвертого четырехстороннего саммита глав государств на высшем уровне — президента Уганды Йовери Мусевени, президента Руанды Поля Кагаме, президента Анголы Жуана Лоренсу и президента ДР Конго Феликса Чисекеди, состоявшейся 21 февраля на пограничном пункте Катуна-Гатуна.

Стороны также обязались ускорить ратификацию Договора о выдаче заключенных и подтвердили свою приверженность защите и уважению прав человека граждан любой из сторон при соблюдении принципа верховенства права и международного гуманитарного права в обеспечении надлежащей правовой процедуры.

«Стороны согласились с тем, что политическая воля является краеугольным камнем нормализации отношений между двумя странами, и обязались продолжать наращивать достигнутый к настоящему времени прогресс в осуществлении Луандийского Меморандума о взаимопонимании в атмосфере взаимного доверия», — говорится в коммюнике.

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