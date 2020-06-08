Киев, , 11:12 — REGNUM Авторы меморандума между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ) неизвестны, заявила депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук 7 июня в эфире телеканала Zik.

Депутат рассказала, что требования МВФ к Украине фактически пишут украинские политики, а международные кредиторы лишь хотят получить деньги.

На уточняющий вопрос ведущей, кто пишет данные требования, Верещук заявила:

«Ольга Василевская-Смаглюк сделала депутатский запрос [в правительство Украины], попросила назвать фамилии тех людей, кто находится в перечне должностей… Ответ был: «Это конфиденциальная информация», — сообщила она.

Верещук подчеркнула, что депутаты Верховной рады Украины не могут получить информацию о том, кто разрабатывает меморандумы между Украиной и МВФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что вся Украина работает исключительно на то, чтобы отдавать проценты по кредитам, которые были ранее взяты у МВФ.

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