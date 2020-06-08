Тбилиси, , 11:00 — REGNUM Законопроект о введении штрафов для лиц, которые ходят в общественных местах без защитных масок, рассмотрят в парламенте Грузии в течение этой недели. Об этом сообщает грузинское «Общественное телевидение».

По данным журналистов, 8 июня законопроект рассмотрит Бюро парламента, а затем будет определена дата его рассмотрения на пленарном заседании. Штраф предполагается установить в размере 50 лари (около $17) для физических лиц и 500 лари (около $170) — для юридических.

Штрафовать предполагается в том случае, если граждане не будут надевать защитные маски в закрытых публичных пространствах или в общественном транспорте.

Стоит отметить, что ранее для всех граждан предписывалось носить маски в транспорте или закрытых помещениях, где происходит скопление людей, но тех, кто без маски, не наказывали. После снятия основных карантинных ограничений, введенных ранее для профилактики эпидемии коронавируса, было объявлено, что за нарушение режима ношения масок будут штрафовать.

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