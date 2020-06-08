Вашингтон, , 10:52 — REGNUM Экс-советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон 23 июня опубликует свою книгу о работе на данной должности, даже если он не получит на это официального разрешения Белого дома. Об этом 8 июня сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным газеты, официального разрешения на публикацию книгу все ещё нет, но сам Болтон намерен выпустить её 23 июня даже в отсутствии такового.

При этом уточняется, что бывший советник по нацбезопасности уже запланировал целую серию интервью с американскими телеканалами для продвижения своих мемуаров, а в выходные дни перед выходом книги собирается для этого же поехать в пресс-тур.

Кроме этого, ранее директор по информационной безопасности Белого дома Эллен Найт направила письмо юристам Болтона, в котором отметила, что в неопубликованной книге существует «значительное количество засекреченной информации», однако сам экс-советник полагает, что уже удалил из своих воспоминаний все такого рода места.

Также до этого издание сообщало, что президент США Дональд Трамп заявил, что он намерен не допустить выхода книги воспоминаний своего экс-советника по национальной безопасности, которого считает «предателем».

Напомним, Джон Болтон находился на посту советника президент США по нацбезопасности с апреля 2018 г. по сентябрь 2019 г. и ожидается, что в данной книге будет описано как президент Трамп принимал решения по ряду международных политических вопросов, включая ситуацию с Украиной, Венесуэлой, Северной Кореей и Ираном.