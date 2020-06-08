Нью-Йорк, США, , 10:57 — REGNUM Руководство американской газеты The New York Times объявило об увольнении одного из ключевых редакторов Джеймса Беннета за публикацию авторской заметки сенатора Тома Коттона, предложившего задействовать войска для подавления протестов. Сообщение об этом опубликовано в Twitter издания.

Коттон, сенатор-республиканец от штата Арканзас, призывал использовать военную силу против участников демонстраций, вызванных гибелью от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда. В заметке «Отправьте войска» от подчеркнул, что только силой можно разогнать, задержать и в конечном итоге сдержать нарушителей закона, действующих на улицах городов США.

Беннет разрешил опубликовать заметку сенатора, что привело к полемике. В результате 7 июня редактор оставил свою должность.

Руководство издания указало, что при всём профессионализме Беннет «не сможет возглавлять команду на следующем этапе требуемых преобразований».