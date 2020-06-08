Подгорица, , 10:36 — REGNUM Институт общественного здравоохранения Черногории запросил у коллег из Сербии дополнительную информацию о том, как производится подсчет выздоровевших от COVID-19. Ранее Сербия сообщила, что за сутки там выздоровели около 4 тысяч заболевших.

Теперь, согласно новым данным, Сербия удовлетворяет требованиям Черногории 25 болеющих на 100 тысяч населения. Но такой резкий скачок выздоровевших вызвал вопросы.

7 июня СМИ сообщили со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве, что Черногория не откроет границу с Сербией до 15 июня. Он назвал высказывание премьер-министра Сербии Анны Брнабичо том, что «что она рада, что условия для открытия черногорской границы с Сербией были соблюдены» «лицермерным». Ранее Брнабич призывала граждан Сербии не ездить в Черногорию на летний отдых.