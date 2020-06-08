Париж, , 09:48 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с членами правительства, выборными должностными лицами, представителями гражданского общества и другими ассоциациями городской политики, чтобы заняться проблемой насилия со стороны полиции, передает BFM TV.

После демонстраций против насилия со стороны полиции, которые прошли на этой неделе во Франции, Елисейский дворец объявил, что Эммануэль Макрон встретился с членами правительства, чтобы заняться этим вопросом.

Глава государства пока публично не высказывался по этому деликатному вопросу.

Напомним, от Бристоля до Будапешта, через Мадрид и Рим десятки тысяч европейцев присоединились к протестам против расизма в это воскресенье, 7 июня, что стало продолжением волны демонстраций, начавшейся на прошлой неделе в США.

Читайте ранее в этом сюжете: МВД Франции представило исследование об имидже французской полиции