Веллингтон, , 10:21 — REGNUM Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила о решении отменить все ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом 8 июня сообщают местные СМИ.

Причиной подобного решения стало отсутствие в стране новых выявленных случаев заражения коронавирусом. А последний зараженный полностью излечился.

«На данный момент мы устранили способность коронавируса передаваться. Это важный этап», — приводят местные СМИ заявлении Ардерн, подчеркивая, что карантинные меры будут отменены в полночь по местному времени.

Напомним, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Новой Зеландии составляет 1 тыс. 504 человека. От COVID-19 скончались 22 пациента, все остальные выздоровели.

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