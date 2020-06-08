Сеул, , 10:08 — REGNUM Северокорейская сторона не ответила на телефонный звонок южнокорейских представителей в межкорейский офис связи в городе Кэсон. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

Известно, что это первый случай, когда представители КНД не подошли к телефону.

В министерстве отметили, что обычно стороны в отделении связи, основанном в сентябре 2018 года, обменивались звонками дважды в день в 9:00 и 17:00 по местному времени с целью налаживания гражданских обменов.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе КНДР пригрозила аннулировать достигнутое ранее соглашение с Южной Кореей о снижении напряженности на границе между двумя государствами, а также рассмотреть возможность закрытия Межкорейского отделения связи. Поводом для таких заявлений стала агитационная деятельность группы перебежчиков из КНДР.

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