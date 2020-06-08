Абакан, , 09:39 — REGNUM Жители Абакана недоумевают, зачем городские службы поливали цветочные кашпо в сильный дождь. Директор муниципального бюджетного учреждения города «Абаканское парковое хозяйство» Александр Гаек прокомментировал появившиеся в социальных сетях видеоролики. Его слова приводит официальный портал муниципалитета.

«Как бы это странно ни казалось, необходимость полива кашпо и цветочных корзин почти не зависит от дождя, — заявил Гаек. — Даже самые маленькие наши кашпо имеют объём около 20 литров при очень незначительной горизонтальной поверхности почвы. Даже такой дождь, который прошёл в субботу, выльет в горшок не больше литра при норме полива 3 литра. Перед этим горшки поливались от четырех до семи дней назад. Периодичность полива в жаркую погоду (независимо от кратковременных дождей) — через день, в пасмурную и дождливую — два раза в неделю».

Он уточнил, что режим полива клумб иной и в дождь их не поливают.

«Мы каждый год имеем дело с негодованием горожан по этому поводу, но для нас важно выполнить эти необходимые агротехнические мероприятия», — подчеркнул Александр Гаек.