Додома, , 09:44 — REGNUM Президент Танзании Джон Магуфули поблагодарил религиозных лидеров страны и всех граждан, которые откликнулись на призывы молиться Богу об избавлении страны от пандемии коронавируса, добавив, что, по его мнению, Танзания была спасена от коронавируса по Божьей милости. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на обращение Магуфули к прихожанам католической церкви Девы Марии в Додоме 7 июня.

«С Божьей помощью нам нечего опасаться, от имени правительства я благодарю всех граждан Танзании, которые постились, каялись, молились и просили, чтобы помочь Богу определить главные приоритеты, и я верю, что большинство танзанийцев тоже верят, что Всемогущий Бог избавил нашу страну от пандемии коронавируса», — заявил Магуфули.

«Сегодня среди всех здесь собравшихся нет ни одного человека в маске, даже вы, отец Пароко, ничем не прикрываете свои нос и рот», — подчеркнул президент.

Он также призвал жителей страны продолжать профилактические меры от заражения коронавирусом с помощью народных средств, изготовленных из местных лекарственных растений.

«Растения благословлены Богом, и использование их для различных целей — уникальное свидетельство мудрости, данной нам Богом, танзанийцы, у нас есть лекарства, но мы презираем наши лекарства, однако танзанийские лекарства — истинные лекарства, поскольку они даны нам рукой Бога», — добавил Магуфули.

Напомним, что 16 апреля 2020 года президент Магуфули обратился к жителям страны с просьбой молиться об избавлении страны от коронавируса в течение трех дней — с 17 по 19 апреля.

Как передавало ИА REGNUM, ранее правительство Танзании перестало публиковать данные о выявленных случаях заражения коронавирусом в апреле после того, как президент страны Джон Магуфули обвинил чиновников здравоохранения в преувеличении кризиса, вызванного пандемией. Все это вызвало критику мирового сообщества и ВОЗ. Также свою обеспокоенность о ситуации с пандемией коронавируса в Танзании выражали сотрудники посольства США.

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