Екатеринбург, , 09:39 — REGNUM Член фракции партии «Справедливая Россия» в гордуме Екатеринбурга Любовь Боркова намерена перейти в «Единую Россию». Об этом заявила сама парламентарий.

По словам Борковой, у неё действительно имеются мысли о переходе. Свои намерения парламентарий уже подкрепила делом.

«Я недавно стала сторонником этой партии», — призналась депутат порталу Justmedia.

Тем не менее Боркова удивилась, почему данные изменения интересуют журналистов. Теперь парламентарий должна пробыть в сторонниках несколько месяцев, прежде чем перейти к следующему этапу вхождения, хотя тут допускаются и исключения.

Как сообщало ИА REGNUM, на ближайшем заседании гордумы депутаты должны вынести вердикт по корректировке бюджета-2020.

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