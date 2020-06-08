Токио, , 09:46 — REGNUM Атомный авианосец ВМС США Ronald Reagan 8 июня вышел с базы Йокосука, расположенной у входа в Токийский залив, направившись к отдаленному японскому острову Иводзима, где 12 июня будут проведены учения палубной авиации корабля. Об этом 8 июня сообщает агентство Kyodo.

Также уточняется, что после этого авианосец с кораблями, входящими в его ударную группировку, уйдет в длительное патрулирование по водам западной части Тихого океана.

При этом известно, что учения палубной авиации американского авианосца перенесено на отдаленный и почти безлюдный японский остров Иводзима — 1200 км от Токио, так как в Японии они всегда вызывали протесты местного населения и органов самоуправления.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 28 мая стало известно, что исследования по выбору места, необходимого для развертывания наземной системы ПРО Aegis Ashore на севере основного японского острова Хонсю, отложены из-за ситуации с новым коронавирусом.