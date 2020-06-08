Вашингтон, , 09:31 — REGNUM В Соединенных Штатах бойцы Нацгвардии, которые были переброшены в Вашингтон для охраны порядков в ходе протестов, вернутся домой к 9 июня, сообщил министр сухопутных сил Райан Маккарти.

«Подразделения охраны, которые помогали защитить права граждан на мирный протест, вернутся в Миссисипи, Флориду, Юту, Индиану, Миссури, Огайо и Южную Каролину ко вторнику», — цитирует его слова пресс-служба Пентагона.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня президент США Дональд Трамп поручил начать вывод Национальной гвардии из Вашингтона. По его словам, военнослужащие Нацгвардии могут покинуть город, так как порядок в американской столице восстановлен.

Напомним, в США в крупных городах наблюдаются массовые беспорядки, спровоцированные убийством афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими в Миннеаполисе. Акции протеста уже давно переросли в погромы, мародерство и столкновения на расовой почве.

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