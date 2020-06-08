Париж, , 09:31 — REGNUM Министерство внутренних дел Франции представило исследование об имидже полиции в глазах граждан страны, передает BFM TV.

Согласно данным опроса 12 822 человек, которые ответили на весь опросный лист с мая по декабрь 2019 года, 84,9% респондентов во Франции заявили о позитивном имидже внутренних сил безопасности.

Кроме того, 80% опрошенных заявили, что сотрудники полиции вели себя профессионально во время операций.

По данным исследования, 44% жителей завили, что они чувствовали спокойствие при контакте с полицией, 24,3% — уверенность, 12,2% — тревогу, 11,1% — недоверие.

Напомним, 23 000 человек вышли на улицы Франции 7 июня, чтобы осудить насилие и расизм со стороны полиции, несмотря на определенные запреты на демонстрации. В частности, в Париже 5500 человек бросили вызов запретам префектур, связанным с пандемией.

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