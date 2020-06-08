Москва, , 09:24 — REGNUM Спикер Госдумы поздравил социальных работников с профессиональным праздником и пожелал им здоровья, успехов и всего доброго.

«Мы благодарны социальным работникам. Уверены, что в любой ситуации люди, которым нужны особое внимание и участие, не останутся одни, будут обеспечены всем необходимым. Желаю социальным работникам здоровья, успехов и всего самого доброго», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 8 июня в России отмечают День социального работника, профессиональный праздник был учрежден указом президента РФ от 27 октября 2000 года.