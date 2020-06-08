Киев, , 09:23 — REGNUM В случае продолжения медицинской реформы, которую инициировала бывшая глава минздрава Украины, американка Ульяна Супрун, медики страны могут выйти на акции протеста. Об этом заявил директор Института сердца Борис Тодуров в эфире телеканала NewsOne.

«Если сегодня встанет вопрос о том… что будут продолжать реформу… я делаю официальное заявление, мы объявим всеукраинскую забастовку медиков», — сказал он.

Врач отметил, что вместе с медработниками на улицу выйдут и пациенты. Акция протеста может состояться после завершения карантина.

7 июня на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал медреформу Супрун «экспериментом, направленным на убийство украинской медицины».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанов заявил, что медицинская реформа на Украине собрана из разрозненных элементов систем здравоохранения западных стран, и она не учитывает украинские реалии.

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