Анкара, , 09:22 — REGNUM 7 июня в Стамбуле состоялась церемония передачи 10 тыс. масок ветеранам Корейской войны (1950−1953 гг.), проживающим в Турции. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей генерального консульства Южной Кореи в Стамбуле.

Напомним, что ранее представители Комитета по подготовке мероприятий, посвященных 70-летию со дня начала Корейской войны, сообщили, что передадут ветеранам из 22 стран, принимавших участие в войне в составе войск ООН, миллион защитных масок.

Ранее Южная Корея доставила 500 тыс. масок в США, 20 тыс. масок — в Бельгию, 40 тыс. масок — в Эфиопию, 20 тыс. масок — во Францию, 25 тыс. масок — в Индию.

С начала пандемии в Турции выявлено более 170 тыс. случаев заражения коронавирусом, жертвами стали более 4,6 тыс. человек.