Оренбург, , 09:16 — REGNUM В Оренбургской области в 2020 году на улучшение жилищных условий молодых семей из бюджета выделяют 417 млн рублей. Обзавестись своими квартирами и домами смогут 674 семейства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

В июле 2020 года региональный департамент молодежной политики планирует предоставить не менее 50 свидетельств о праве молодых семей на получение социальной выплаты при получении кредита на приобретение жилья.

Средства выделяются в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области». На сегодняшний день (с 2003 года) жилищные условия улучшили свыше 14 тысяч молодых семей.