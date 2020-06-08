Лондон, , 09:15 — REGNUM Член парламента Великобритании Даниэл Кавчинский обвинил Германию в предательстве стран Европы из-за «спорной энергетической сделки, заключённой с Москвой» по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в интервью Daily Express.

Читайте также: Германия готова ответить США на санкции против «Северного потока — 2»

«Трудно переоценить масштабы предательства, которое представляет этот газопровод. Германия является членом НАТО, приверженным (на бумаге) защите континента от потенциального вмешательства и влияния России», — подчеркнул Кавчинский.

Парламентарий считает, что Германия как один из важнейших членов Евросоюза становится всё более подверженной российскому влиянию, «привязывая свою промышленную мощь» к российской энергетической сети.

«Это странное поведение якобы союзного государства», — отметил политик.

Также по теме: В ФРГ прокомментировали новые санкции США против «Северного потока — 2»

Он уверен, что Великобритания должна действовать и положить конец этому проекту. Однако в правительстве Соединенного Королевства ему пояснили, что ограничительные меры в переходный период в одностороннем порядке невозможны и Великобритания должна следовать санкционному режиму Брюсселя.

«Теперь, когда мы наконец покинули Европейский союз, пришло время Соединенному Королевству сделать шаг вперед и помочь покончить с этим проектом раз и навсегда», — добавил политик, подчеркнув, что от этого может зависеть судьба «не одного народа».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня Сенат США поддержал законопроект о расширении санкций против «Северного потока — 2». Документ должен дополнить уже существующие ограничительные меры против российского проекта. Предполагается, что новый пакет санкций затронет страховые компании, связанные с проектом.

Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что Германия намерена предпринять серьёзные меры в отношении Соединённых Штатов в случае, если Вашингтон не прекратит давление на «Северный поток — 2». По его словам, это могут быть штрафные пошлины на природный газ США.

В свою очередь, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что проект строительства газопровода «Северный поток — 2» будет реализован, вопреки всем действиям со стороны США.

Читайте ранее в этом сюжете: Поход США против «Северного потока — 2» набирает обороты — Politico