Москва, , 09:08 — REGNUM Современные беспорядки в США — это продолжение истории расовой спецсегрегации, которое используется в специфических целях против президента США Дональда Трампа, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Кто-то снял этот эпизод, как это произошло [убийство полицейским негра Джорджа Флойда], и начались протесты. Барак Обама рассказывает, как это все плохо, да? Но ведь Джордж Буш тоже заявляет, что это плохо. Значит, Дональд Трамп уже находится в клинче между демократами и неоконсерваторами. Все демократы говорят, что это плохо, эта часть консервативной элиты говорят, что это плохо. Собственный министр обороны говорит: «Я не буду вводить войска», — заявил Кургинян.

По его словам, ситуация с Трампом очень напоминает конец правления и жизни советского вождя Иосифа Сталина, который погорел на «деле врачей», когда стало ясно, что советские спецслужбы отказались исполнять его приказы. А теперь министр обороны США и армия отказываются выполнять приказы Трампа.