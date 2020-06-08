Москва, 8 июня 2020, 09:08 — REGNUM Современные беспорядки в США — это продолжение истории расовой спецсегрегации, которое используется в специфических целях против президента США Дональда Трампа, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, ситуация с Трампом очень напоминает конец правления и жизни советского вождя Иосифа Сталина, который погорел на «деле врачей», когда стало ясно, что советские спецслужбы отказались исполнять его приказы. А теперь министр обороны США и армия отказываются выполнять приказы Трампа.