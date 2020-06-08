Вашингтон, , 08:57 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его рейтинг был бы выше, чем у экс-вице-президента США и претендента на кресло главы государства от демократов Джо Байдена, если бы не расследование якобы «российского вмешательства» в американские выборы. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

«Если бы в течение трех лет я не подвергался постоянным преследованиям путем фальшивых и незаконных расследований — Россия, Россия, Россия, обман с импичментом, то я был бы выше Сонного Джо и ничего не делающих демократов на 25%», — написал Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший вице-президент США и наиболее вероятный кандидат от Демократической партии США на предстоящих президентских выборах Джо Байден опередил по популярности своего оппонента, действующего президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные Washington Post и ABC News.

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