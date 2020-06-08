Москва, , 08:51 — REGNUM Введение часовой ставки оплаты труда — это опасная история. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил член комитета Госдумы по труду и соцполитике Олег Шеин («Справедливая Россия»).

«Это опасная история. При реалиях, которые есть в России, делать это очевидно опасно для работников», — заявил Шеин, отметив, что от ее введения граждане РФ могут потерять часть доходов.

Он напомнил, что в США уже действует такая система оплаты труда, однако «стоимость» часа отличается по штатам, кроме того, в последний раз она регулировалась Бараком Обамой.

Депутаты от ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым в очередной раз подготовили законопроект о минимальной почасовой оплате труда, предлагается установить «стоимость» часа в 150 рублей. Ранее они предлагали установить ставку в 100 рублей, но предложение не нашло поддержки «Единой России».

Вместе с тем законопроект о почасовой оплате труда внесли в Госдуму депутаты от «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым, однако в феврале 2018 года он отклонен. Они настаивали на переходе к почасовой оплате труда с базовым тарифом (в зависимости от квалификации сотрудника, сферы его деятельности, места работы) и тремя повышающими коэффициентами: территориальный, отраслевой и профессиональный.

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