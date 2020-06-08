Вашингтон, , 08:59 — REGNUM Сенатор-республиканец Митт Ромни принял участие в протестной акции в Вашингтоне. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Жизни темнокожих имеют значение», — написал Ромни в соцсети под фотографией, запечатлевшей его участие в демонстрации в связи с гибелью в штате Миннесота афроамериканца Джорджа Флойда.

Ромни стал первым из сенаторов-республиканцев, своим участием поддержавших массовый протест, отмечает The Washington Post. Он прошёл вместе с манифестантами по Пенсильвании-авеню.

Как сообщало ИА REGNUM, Ромни стал первым в истории США сенатором, поддержавшим отстранение от власти своего однопартийца — президента США. Это произошло в феврале 2020 года, когда Ромни в ходе судебного процесса в верхней палате Конгресса выступил за импичмент Дональда Трампа.

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