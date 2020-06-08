Москва, , 08:37 — REGNUM Расовые конфликты в США вызваны не только органическим американским расизмом, но и специальными программами культивирования расовой сегрегации, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«COINTELPRO она называлась, эта программа… Она есть, она осуждена. Что делалось? Сразу после того, как прошли события 1967 года [использование армии США для подавления бунта негров в Детройте], золотая мечта Эйзенхауэра и Линдона Джонсона, как бы смешать население, рухнула», — заявил Кургинян.

В связи с этим начался массовый исход белого населения американских городов в пригороды, где они селились в отдельных домах и коттеджах, а в центрах городов стало оформляться черное гетто, а затем начались выступления «Черных пантер».

«Ведь эти «Черные пантерки» поначалу были очень пристойные ребята. Они там социальную помощь оказывали в кварталах. Там отстреливали тех, кто более или менее приличный был и хотел повернуть это в социально-правильную сторону, и ставили людей типа этого Ньютона знаменитого, которые были бандитами и наркоманами и всеми прочими», — заявил Кургинян.

Он отдельно подчеркнул, что сегодня нельзя говорить о том, что это какая-то конспирология, поскольку мы можем ознакомиться с этими всеми документами лично, они рассекречены и имеются в доступе. Он также предложил задаться вопросом, зачем спецслужбы США поворачивали борьбу негров за социальную справедливость в патологическую сторону.

«Зачем была сделана эта программа особых доплат безработным? Мы же теперь имеем вместо рабочих династий — династии безработных… Ведь эти программы были нацелены специально на это население. Их поворачивали в эту сторону», — продолжил эксперт, добавив, что хроническая безработица только усиливает социальные и психологические проблемы.

При этом у негра в США нет возможности выйти из гетто никак, кроме как через бандитизм, но даже если он выходит как-то иначе, он становится чужим для негров и остается чужим для белых, то есть в клинче.