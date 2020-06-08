Москва, 8 июня 2020, 08:37 — REGNUM Расовые конфликты в США вызваны не только органическим американским расизмом, но и специальными программами культивирования расовой сегрегации, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
В связи с этим начался массовый исход белого населения американских городов в пригороды, где они селились в отдельных домах и коттеджах, а в центрах городов стало оформляться черное гетто, а затем начались выступления «Черных пантер».
Он отдельно подчеркнул, что сегодня нельзя говорить о том, что это какая-то конспирология, поскольку мы можем ознакомиться с этими всеми документами лично, они рассекречены и имеются в доступе. Он также предложил задаться вопросом, зачем спецслужбы США поворачивали борьбу негров за социальную справедливость в патологическую сторону.
При этом у негра в США нет возможности выйти из гетто никак, кроме как через бандитизм, но даже если он выходит как-то иначе, он становится чужим для негров и остается чужим для белых, то есть в клинче.