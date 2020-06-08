Москва, , 08:37 — REGNUM В Госдуме считают справедливым приоритет граждан РФ при устройстве на работу.

Как сообщало ИА REGNUM, в России власти обсуждают возможность введения норм, которые обяжут руководителей при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам. Консультации проходят на базе группы по реализации концепции государственной миграционной политики при администрации президента, пишут «Известия».

Давно пора обеспечить приоритет гражданам РФ при трудоустройстве, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

"Это справедливо и поможет навести порядок на рынке труда, а также уменьшить масштабы избыточной иммиграции», — отметил парламентарий в Facebook.