Тбилиси, , 08:36 — REGNUM В Тбилиси была представлена новая партия «Наша Грузия — Альянс солидарности». Об этом 7 июня сообщает агентство Black Sea Press.

Основали новое политическое объединение пять членов фракции «Независимые депутаты» и депутат Тбилисского сакребуло (горсовета). Генеральным секретарем стала лидер фракции Мариам Джаши, а председателем — депутат парламента Бека Нацвлишвили.

Джаши сообщила журналистам, что «Наша Грузия» — является партией нового типа, так как решение там будет принимать не один человек, а команда лидеров. Партия планирует принять участие в парламентских выборах, запланированных на 31 октября.

«Надеюсь, что мы расширимся еще больше, поскольку наше видение будет заключаться именно в формировании позитивной повестки дня, утверждении в Грузии новой политической культуры. Мы считаем, что 30-летняя политическая история, которая полна противоречий и несодержательной политики, должна завершиться», — сказала Джаши.

Также было заявлено, что новая партия не будет объединяться с другими оппозиционными партиями для выставления единых кандидатов на мажоритарных округах.

Стоит отметить, что фракция «Независимые депутаты» была сформирована в ноябре 2019 года из депутатов парламента, которые, выражая несогласие с политикой правящей партии, в разное время вышли из фракции большинства — «Грузинская мечта».