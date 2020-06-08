Новосибирск, , 08:23 — REGNUM Управление международных связей в правительстве Новосибирской области возглавил бывший глава Российского фонда федерального имущества Игорь Коньшин.

«С сегодняшнего дня приступает к работе на должности начальника управления международных связей администрации губернатора и правительства Новосибирской области Коньшин Игорь Викторович», — сказал в ходе оперативного совещания сегодня, 8 июня, губернатор Андрей Травников, пишут «Все новости Новосибирской области».

Травников отметил, что у Коньшина есть определённый опыт и выразил надежду, что его назначение даст новый импульс в развитии международных отношений даже в период пандемии.

Отметим, что ранее занимавший пост начальника новосибирского управления международных связей Сергей Санников уволился в феврале 2020 года. Он перешёл на работу в Академпарк.