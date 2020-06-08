Москва, 8 июня 2020, 08:22 — REGNUM Беспорядки в США, поводом к которым послужило убийство полицейским негра в Миннеаполисе — это целенаправленная атака на президента страны Дональда Тармпа, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, американская элита не хочет его терпеть в течение еще одного срока, а протесты — это как раз возможность сделать так, чтобы терпеть не пришлось. Он также обратив внимание, что когда Трамп заяви крылатую фразу «Когда начинается мародерство, начинается стрельба», адресующая к прецеденту введения армии для подавления беспорядков в Детройте президентом США Линдоном Джонсоном летом 1967 года. Тогда эти слова сказал начальник полиции Майами.