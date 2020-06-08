Париж, , 08:19 — REGNUM Согласно опросу института общественного мнения во Франции, за действующего мэра Парижа Анн Идальго готовы проголосовать во втором туре муниципальных выборов в Париже 44% избирателей, сообщает Le Figaro.

По данным опроса, за Рашиду Дати готовы проголосовать 33% избирателей, а за Аньез Бузин — 20%.

Опрос проводился онлайн со 2 по 5 июня среди 974 человек, зарегистрированных в избирательных списках в Париже, по методу квоты.

Как сообщало ИА REGNUM, после окончания первого тура муниципальных выборов Аньез Бузин объявила о решении остаться кандидатом на пост мэра Парижа от партии «Вперёд, Республика!».

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