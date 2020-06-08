Вашингтон, , 06:14 — REGNUM Вероятный кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден намерен посетить семью убитого полицейским негра Джорджа Флойда. Соответствующий визит запланирован на 8 июня, сообщает The New York Times.

Как ожидается, Байден посетит Хьюстон, где встретится с семьей погибшего чернокожего, а также запишет видео обращение для похоронной церемонии Флойда во вторник, 9 июня, на которую вероятный кандидат в президенты не сможет остаться.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп разговаривал по телефону с братом Флойда.