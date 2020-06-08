Киев, , 05:50 — REGNUM Депутатам Верховной рады Украина от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» удалось пролить свет на функционирование на территории страны незаконных американских биолабораторий. Ответы на отправленные фракцией депутатские запросы комментирует в Facebook депутат Рады Ренат Кузьмин.

Как следует из ответа президента Украина Владимира Зеленского, вопросы национальной безопасности не входят в его компетенцию. Открестился от ответственности по этому вопросу и премьер-министр Украины.

«От минздрава мы получили два взаимоисключающих ответа, — отмечает Кузьмин. — В одном из них министр утверждает, что в Украине, цитирую: «отсутствуют американские биологические лаборатории», а в другом, что «американские лаборатории не осуществляют хозяйственную деятельность в Украине».

Между тем, в посольстве США на Украине заявили о том, что в якобы отсутствующих американских лабораториях в сотрудничестве с украинским правительством «работают над мирным изучением опасных вирусов».

Подытоживая разнородную информацию, Кузьмин пообещал продолжение депутатского расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минздрав Украины сообщил, что восемь биолабораторий в стране были построены при участии структур, близких к Пентагону.

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