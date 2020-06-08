Каракас, , 05:40 — REGNUM Россия, Китай Иран и Куба являются настоящими друзьями Венесуэлы, потому что регулярно оказывают помощь, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро в эфире государственного телевидения.

«Гуманитарная помощь приходит из Китая, России, Ирана и с Кубы. Они — настоящие друзья», — заявил он.

Мадуро также отметил, что Соединенные Штаты также заявляли о готовности оказать помощь в размере $20 млн, однако до Венесуэлы не дошло ни доллара.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня Венесуэла перешла к режиму работы «неделя через неделю» в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа. При этом неделя после смягчения карантина, по словам Мадуро, прошла хорошо.

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