Порт-о-Пренс, , 05:09 — REGNUM Полицейские Гаити провели протестную акцию в Порт-о-Пренсе с требованиями увеличить заработную плату, сообщает агентство Prensa Latino.

Также полицейские требовали выплатить им премии за работу в условиях угрозы распространения коронавируса нового типа. При этом протесты переросли в столкновения с сотрудниками полиции. В результате столкновений пострадали два местных журналиста.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая в Гаити продлили еще на два месяца действие режима чрезвычайного положения, введенного ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции. На тот момент в стране выявили 600 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Читайте ранее в этом сюжете: На Гаити режим ЧП из-за коронавируса продлили на два месяца