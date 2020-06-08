Миннеаполис, США, , 04:41 — REGNUM После убийства полицейским негра Джорджа Флойда управление полиции Миннеаполиса будет расформировано. О соответствующих планах заявила девять из 13 членов городского совета, сообщает 7 июня CNN.

«Мы взяли на себя обязательство ликвидировать полицейскую деятельность, как мы ее знаем, в городе Миннеаполис, — заявила президент совета Лиза Бендер, — и восстановить вместе с нашим сообществом новую модель общественной безопасности, которая фактически обеспечивает безопасность нашего сообщества».

По словам Бернер, девяти голосов достаточно для принятия соответствующего решения. Члены совета планируют как именно можно заменить полицейское управление. Изменения в организации системы правопорядка города не следует ожидать в ближайшее время.

Напомним, город Миннеаполис, где произошло убийство негра Джорджа Флойда, стал очагом распространения протестного движения против расизма и полицейского насилия, которое выплеснулось далеко за пределы США.