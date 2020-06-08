Луганск, , 04:18 — REGNUM Двое военнослужащих 30-й бригады ВСУ отказались оплатить услуги такси и угрожали водителю оружием, сообщает 7 июня официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

По данным Народной милиции, солдаты ВСУ в состоянии алкогольного опьянения следовали из Попасной в пункт размещения своего подразделения, однако оплатить услуги таксиста мужчины отказались, угрожая водителю оружием.

«Водитель такси, оценив состояние «воинов света», отобрал автомат и выгнал их из машины, — говорится в сообщении ведомства. — После чего отправился в военную комендатуру, где сдал автомат и написал заявление о случившемся».

Сообщается также, что командир 30-й бригады не доложил вышестоящему начальству о произошедшем подразделении.

Напомним, моральное состояние украинских силовиков выдвинутых на линию соприкосновения с ЛНР и ДНР ухудшается, время от времени появляются сообщения об актах пьянства, мародерства и неуставных отношений.