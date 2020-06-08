Лондон, , 03:46 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что граждане имеют право мирно выражать свое мнение, но нападения на полицейских являются недопустимыми. Соответствующую публикацию Джонсон разместил в Twitter.

По мнению британского премьера, мирные протесты в Великобритании возможны при условии соблюдения безопасного для здоровья расстояния, однако участники акции «не имеют права нападать на полицию».

«Эти демонстрации были подорваны бандитизмом, и они являются предательством дела, которому они призваны служить», — отметил Джонсон.

Глава правительства Великобритании напомнил также о неотвратимости наказания для всех, кто нарушил закон.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе воскресных акций было задержано 12 протестующих, восемь полицейских получили ранение.

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