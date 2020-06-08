Вашингтон, , 02:58 — REGNUM Президент США Дональд Трамп сообщал своим советникам, что хочет ввести в Вашингтон 10 тысяч военнослужащих для наведения порядка, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

Сообщается, что соответствующее требование Трамп выдвинул в ходе совещания в Овальном кабинете Белого дома 1 июня. Ему оппонировали глава Пентагона Марк Эсперт и генпрокурор США Уильям Барр. Источник отмечает, что атмосфера была очень накаленной.

При этом Эспер предлагал развернуть 82-ю воздушно-десантную дивизию и другие подразделения у Вашингтона, но не вводя военнослужащих в город. Именно это предложение, как отмечает источник, и удовлетворило Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня президент США Дональд Трамп поручил начать вывод Национальной гвардии из Вашингтона. По его словам, военнослужащие нацгвардии могут покинуть город, так как порядок в американской столице восстановлен.

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