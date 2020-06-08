Москва, , 02:55 — REGNUM Сотрудники Россотрудничества, которых выслали из Праги, приземлились в Москве. Об этом рассказал сотрудник российского представительства Игорь Рыбаков, передает РИА Новости.

Сообщается, что Рыбаков рейсом «Аэрофлота» с женой и детьми покинул аэропорт.

По словам дипломата, возникшая в СМИ версия о том, что он написал донос на своего руководителя в чешские спецслужбы является ложью и провокацией.

Как передавало 7 июня ИА REGNUM, двух дипломатов России власти Чехии выслали из страны из-за «шпионского скандала».

Читайте ранее в этом сюжете: Высылаемые из Праги дипломаты вылетели в Москву — МИД Чехии