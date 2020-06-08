Триполи, , 00:59 — REGNUM В южной части ливийской столицы, где более года длилось противостояние Ливийской национальной армии Халифы Хафтара и войск Правительства национального согласия, были найдены четыре тела погибшизх, сообщает Xinhua.

Во время инспекции района Каллат аль-Фарджан на юге Триполи были обнаружены четыре неопознанных тела, пояснил руководитель группы по поиску и опознанию тел Люфти аль-Мисрати.

«В эти дни продолжаются поиски в других районах», — заявил аль-Мисрати, отметив, что местным жителям пока не представляется возможным вернуться на юг столицы из-за большого количества мин.

В свою очередь миссия ООН по поддержке Ливии осудила использования взрывных устройств против мирных граждан и призвала держаться подальше от опасных южных районов столицы.