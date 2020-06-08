Белград, , 11:19 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 7 июня заявил, что отмена Косово режима взаимности в отношении его страны создала возможность для возобновления диалога между Белградом и Приштиной.

В интервью для радио Свободная Европа (СМИ: ин. агент) сербский президент заявил, что ожидает приезда Специального представителя ЕС по диалогу между Сербией и Косово Мирослава Лайчака после проведения выборов 21 июня в Сербии.

«Я осознаю, что мы все вместе — маленькие, а потому на Балканах всегда будут такие, которые стараются угодить большим в большей мере, чем укреплять отношения со своими друзьями и соседями. Поэтому я отказался от многих крупных инициатив и жду, что нам предложат», — заявил президент, отметив, при этом, что он не ждет ничего конкретного. Таким образом, сербский президент снимает с себя всю ответственность за ход переговоров, перекладывая инициативу на Запад.

При этом сербский президент подчеркнул, что при заключении окончательного соглашения с Косово Сербия должна потерять как можно меньше. При этом Вучич заявил, что не ставит никаких конкретных сроков заключения соглашения, однако стороны должны обеспечить мир и стабильность на будущие десятилетия.

При этом сербский президент подчеркнул, что стороны должны быть готовы к компромиссу и должны определить, какую именно территорию они подразумевают под «Косово», поскольку в Конституции Сербии «Косово и Метохия» — автономная провинция, а в конституции самопровозглашенного Косово о Косово говорится как о независимом государстве, которое признали 22 государства ЕС и не признали 5 других. Призыв президента Вучича «понять позиции друг друга» по вопросу о территории можно понять лишь как попытку все же добиться перехода севера Косово к Сербии.

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