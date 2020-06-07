Москва, , 22:32 — REGNUM Массовые уличные протесты в США явно демонстрируют двойные стандарты, которые продвигает американская администрация в мире. Об этом 7 июня сообщается в заявлении МИД России, опубликованном на официальной странице внешнеполитического ведомства в социальной сети Facebook.

В российском министерстве иностранных дел напомнили, что «по американским методичкам совершались революции, свергались законные правительства». Особенно «несуразно» требования этих методических разработок выглядят на фоне ситуации, которая разворачивается в США, когда протесты в стране подавляются силовым путем с применением специальных средств, бронетехники и газового оружия.

«Есть убитые и раненые, более девяти тысяч человек задержаны. Президент США пригрозил воспользоваться правом ввести федеральные войска в города, охваченные протестами», ― говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что аналогичная ситуация была в 1992 году, когда Национальная гвардия силовым путем подавила выступления в Лос-Анджелесе.

В этом контексте в МИД России привели цитаты множества американских официальных лиц, которые осуждали подобные действия по подавлению уличных протестов властей в других странах.

«Пожалуй, в подобной ситуации лучшее, что могут сделать в Вашингтоне, — это вспомнить собственные советы по соблюдению прав человека и наконец применить их на практике в собственной стране, вступив с протестующими в мирный цивилизованный диалог», ― отметили в внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что уличные беспорядки, которые в последние дни происходят в США, являются результатом идей, которые Соединенные Штаты продвигали по всему миру, о возможности дестабилизации обстановки и игры на внутренних противоречиях государств.

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